У грузинських школах скасували випускні іспити

Рішення діє з цього року.



У Грузії скасували випускні іспити в школах. В цьому році в Грузії випускні іспити для учнів 11-х та 12-класників вже не будуть проводитися. Про скасування атестаційних іспитів заявив прем’єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе.

“Нам потрібна сильна і незалежна школа, яка буде орієнтована на отримання освіти, а не на підготовку майбутнього покоління до іспитів. Отримання освіти у школі – це найбільший пріоритет”, – заявив Мамука Бахтадзе.

Крім того, прем’єр-міністр пояснив, що абітурієнти будуть здавати національні екзамени у вищих навчальних закладах цього року.