Дерипаска відстебнув 1 млн дол. за зняття санкцій США

Зняття санкцій США з UC Rusal, материнської компанії холдингу “Російський алюміній”, обійшлося її власнику Олегу Дерипасці в 1 млн дол.

Про це повідомили ЗМІ з посиланням на дані департаменту юстиції США.

Американське законодавство дозволяє чиновникам використовувати службове становище в цілях особистого збагачення – тобто корупцію – за умови, що з цього сплачуються податки.

Корупція здійснюється через механізм лобіювання, на якому спеціалізуються юридичні компанії-посередники. Вони зобов’язані надавати в Мін’юст США всі дані про лобістських угодах.

Лобістська компанія Mercury, повідомила, що в травні 2018 р. була найнята головою ради директорів компанії En+ (основного акціонера UC Rusal) лордом Грегорі Баркером та отримала за послуги в лобіюванні зняття санкцій 108,5 тис. дол. в міс.

Джерело видання Bell також зазначив, що договір поки залишається в силі, хоча сторони планують завершити співпрацю, так як основна його мета досягнута.