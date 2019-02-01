Заробити неможливо: Трамп назвав свою роботу збитковою

Президент США Дональд Трамп заявив, що він «втратив дуже багато грошей», перебуваючи на посаді глави держави.

«Я втратив величезні гроші, виконуючи цю роботу. Це не заробіток. Це одна з найбільших невдач всіх часів», — заявив американський лідер, коментуючи чутки про те, що він багато заробив на посаді глави держави.

Крім цього Трамп додав, що незважаючи на колосальні збитки, він не планує залишати свою посаду. У бесіді з журналістами Трамп відкинув припущення, що не може більше балотуватися на виборах в наступному році. Політик також підкреслив, що йому подобається працювати в Овальному кабінеті, при цьому діючий глава держави не бачить для себе конкурентів серед республіканців на майбутніх виборах.

На відміну від інших кандидатів у президенти США, заявку на переобрання він подав у день своєї інавгурації у січні 2017 року. Цей крок дозволив Трампу відразу почати збирати і витрачати кошти на нову передвиборну кампанію. Так, в четвертому кварталі 2018 року на ці цілі Трамп залучив $21 млн, що дає йому істотну перевагу на виборах президента в 2020 році.