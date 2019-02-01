НБУ збільшує скупку валюти в півтора рази

В I-II кварталах 2019 року Національний банк має намір купувати до $15 млн на день для нарощування міжнародних резервів.

В НБУ зазначили, що це на $5 млн більше порівняно з кількісним індикатором, який діяв протягом II-IV кварталів 2018 року.

За розрахунками регулятора, купівля до $15 млн на день не буде істотно впливати на ситуацію на міжбанківському ринку. У 2018 році загальні обсяги торгів на міжбанківському валютному ринку зросли на 38% до $117 млрд (без участі НБУ), а обсяги інтервенцій Національного банку з купівлі та продажу валюти склали всього $5 млрд. Тому вплив НБУ на формування курсу є мінімальним.