Повінь – зміна системи

Menu
Close

НБУ збільшує скупку валюти в півтора рази

01.02.2019

НБУ увеличивает скупку валюты в полтора раза

В I-II кварталах 2019 року Національний банк має намір купувати до $15 млн на день для нарощування міжнародних резервів.

В НБУ зазначили, що це на $5 млн більше порівняно з кількісним індикатором, який діяв протягом II-IV кварталів 2018 року.

За розрахунками регулятора, купівля до $15 млн на день не буде істотно впливати на ситуацію на міжбанківському ринку. У 2018 році загальні обсяги торгів на міжбанківському валютному ринку зросли на 38% до $117 млрд (без участі НБУ), а обсяги інтервенцій Національного банку з купівлі та продажу валюти склали всього $5 млрд. Тому вплив НБУ на формування курсу є мінімальним.

Читайте також:   Ціна на автогаз встановила історичний рекорд в Україні
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *