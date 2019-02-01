США виходять з ракетного договору: Трамп зробив історичну заяву

Сполучені Штати з 2 лютого припиняють виконання своїх зобов’язань в рамках Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

“Він підриває можливість Москви і Вашингтона поліпшити відносини. США вимагають від Росії знищення крилатої ракети наземного базування”, – зазначив він.

При цьому США приступлять до розробки варіантів військового відповіді на порушення Росією ДРСМД для нівелювання її переваг в обороні, заявив президент США Дональд Трамп.

“США будуть розробляти власну відповідь на порушення Росією ДРСМД, щоб не дати Москві військового переваги”, – сказав він.

Трамп також додав, що союзники по НАТО підтримують США в питанні виходу з ДРСМД.

Так, країни Альянсу вже розповсюдили заяву про невиконання Росією ультиматуму США. НАТО поклав на Москву всю відповідальність за одностороннє рішення Вашингтона.

Нагадаємо, Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний в 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом.

Угода забороняє сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 км, а також їх випробування і розгортання.