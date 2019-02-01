Меркель вийшла з Facebook

Меркель заявила, що закриває свою сторінку в Facebook

Канцлер Німеччини Ангела Меркель записала відеозвернення, в якому заявила про те, що закриває свою сторінку в Facebook. Відповідне відео було опубліковано в п’ятницю, 1 лютого на поки ще незакритою сторінці Меркель.

Меркель пояснює такий крок тим, що вже не очолює партію Християнсько-демократичний союз.

Разом з тим Меркель зазначила, що за її роботою на посаді канцлера можна буде і далі стежити в соцмережах – на офіційній сторінці уряду в Facebook і в соціальній мережі Instagram.

“Сьогодні – день, коли я хотіла б подякувати вам за вашу численну підтримку на моїй сторінці в Facebook”, – сказала Ангела Меркель. За її сторінкою в цій соцмережі стежать 2,5 млн користувачів.