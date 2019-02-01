Стало відомо, скільки грошей надійшло від розмитнення “евроблях”

Скільки українці заплатили за розмитнення “евроблях”: названа сума.

З моменту вступу в силу законів про “евробляхах” пільгове митне оформлення автомобілів на іноземних номерах обійшлося українцям вже 4,1 млн гривень. Про це повідомили в Державній фіскальній службі (ГФС) України.

За даними відомства, з 25 листопада 2018 року по 31 січня 2019 року було оформлено понад 65 тисяч транспортних засобів.

Із загальної кількості розмитнених авто майже 55 тисяч перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники сплатили 467 млн грн “добровільного внеску” – за 8500 за кожне авто. Цей внесок звільняє “евробляхеров” від адміністративної відповідальності.