“Світ на порозі ядерного конфлікту!” У Росії пригрозили США за вихід з ДРСМД

Вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності призведе до можливого ядерного конфлікту.

“США підтвердили свій намір “добити” чергову найважливішу опору в сфері контролю над озброєннями – Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності”, – повідомив він.

Сенатор нагадав, що 2 лютого закінчується ультиматум, який Штати висунули Росії, зажадавши від неї протягом 60 днів “повернутися до виконання зобов’язань за договором, так і не пред’явивши переконливих доказів такого порушення”.

“Сам факт, що США спочатку вибрали мову ультиматумів, прекрасно знаючи, що Росія не потерпить такого тону в розмові з собою, і тим більше в сфері безпеки, підтверджує, що ніхто домовлятися і не збирався”, – зазначив політик.

Косачов звинуватив Захід у тому, що вони невчасно не почули Кремль.

“Президент Трамп зазвичай називає абсурдними звинувачення в тому, що демократи свою поразку в 2016 році досі пояснюють “втручанням Росії”. Але в даному випадку сам йде рівно з того ж безглуздим шляху, обвинувачуючи ту ж Росію в такому серйозному ураженні для всього людства, яким обертається руйнування самої ж Америкою чергового механізму запобігання ядерного конфлікту. Вітаю весь світ – США сьогодні зробили ще один крок до її руйнації”, – підсумував сенатор.

У свою чергу член комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клинцевич заявив, що в разі виходу США з ДРСМД Росія не буде слідувати йому в односторонньому порядку “обов’язково відреагує”.

За його словами, США, мабуть, не враховують, що у Москви “ще з радянських часів збереглося чимало заморожених проектів, пов’язаних з використанням ракет середньої і меншої дальності, реалізація яких не потребує великих вкладень”.

“Що стосується тверджень, ніби вони чекають від Росії певних кроків щодо виконання договору і тоді, можливо, скорегують свою позицію, то це спроба зробити хорошу міну при поганій грі. А простіше кажучи, відвертий блеф. Американські вимоги абсолютно не випливають з договору, але навіть у разі їх виконання нами одразу ж виникнуть якісь нові претензії. Повторю: США для себе вже все вирішили”, – заявив сенатор.

Член міжнародного комітету ради федерації РФ Олег Морозов заявив: європейські країни повинні усвідомити, що стають мішенню для російських ракет у разі виходу США з ДРСМД.

“На мій погляд, США давно прийняли рішення зруйнувати ДРСМД. І ніякі наші аргументи за договором їм не потрібні. Інакше вони використовували б брифінг Міноборони РФ для коригування своєї позиції”, – підкреслив він.

“Мета зрозуміла: ракети в Європі повинні стати противагою нашому гіперзвуковому зброї в частині подлетного часу. Плюс китайський фактор”, – додав Морозов.

Також перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Андрій Клімов сказав, що звинувачення на адресу РФ у невиконанні ДРСМД абсолютно необґрунтовані, це лише привід для виходу США з Договору.

“Була придумана казка, що Росія порушує договір, і під цим виправданням США стали розробляти озброєння, які хотіли створювати ще п’ять років тому”, – повідомив політик.