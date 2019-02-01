Віктор Скаршевський: “Сніжний ком боргів продовжить зростати”

Як я і прогнозував, після листопадового підвищення тарифів на природний газ для населення на 23%, заборгованість населення за житлово-комунальні послуги продовжує стрімко збільшуватися.

Згідно з сьогоднішніми даними Держслужби статистики, в грудні 2018 року борги населення збільшились на 7,9 млрд грн і досягли рекордного рівня за всю історію незалежності України – 55,6 млрд грн (з урахуванням боргів за електроенергію).

Лише за 2 місяці – листопад і грудень 2018 – заборгованість збільшилася на 15,7 млрд грн, або в 1,4 рази.

Порівняно з 2018 роком, відсоток оплати за житлово-комунальні послуги скоротився в 1,5 рази (див. Графік «Відсоток оплат»)

Всього, за 2018 року заборгованість населення за житлово-комунальні послуги збільшилась на 23,3 млрд грн, або в 1,7 рази.

Якщо врахувати, що з січня 2019 підвищилися ще тарифи на опалення (в середньому на 18-20%), а з травня 2019 планово підвищаться тарифи на природний газ (на 15%), то можна стверджувати, що сніговий ком боргів продовжить зростати.

На цьому тлі, на тлі стрімкого наростання боргів, уряд розповідає, що надані субсидії всім, хто в них потребує.