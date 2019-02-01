Росіян затримали в Африці з тоннами наркотиків

В Африці затримали російських моряків з 9,5 тоннами кокаїну



“Ми знаходимося в тісному контакті з органами слідства, безпосередньо із затриманими. Тримаємо руку на пульсі. Очікуємо докладної інформації”, – сказав представник посольства.

За даними видання “Морський бюлетень”, судно ESER під прапором Панами випливало з цієї країни в Марокко (місто Танжер) і зробило вимушену зупинку в порту Прая в Кабо-Верде. Це сталося після того, як один з членів екіпажу помер з невстановленої причини. Місцева поліція виявила на борту 9,5 тонни кокаїну. Влада затримали екіпаж, судно знаходиться в порту.

Представник посольства підтвердив, що, за попередньою інформацією, затримання пов’язане з підозрою в контрабанді наркотиків.