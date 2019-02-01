Марк Цукерберг за день став багатшим на $6 млрд

Капітал Марка Цукерберга за четвер, 31 січня, виріс на $6,2 млрд.

Видання оцінює капітал глави Facebook в $65,6 млрд. Завдяки зростанню оцінки він піднявся з сьомого на п’яте місце в списку найбагатших людей Bloomberg Billionaires Index.

Лідером списку 15 місяць поспіль залишається глава Amazon Джефф Безос. 30 січня 2019 року Facebook відзвітувала про підсумки 2018 року: чистий прибуток компанії виріс на 39%, до $22,1 млрд, а сукупна виручка — на 37%, до $55,8 млрд.

Акції компанії виросли на 11% — це найбільший одноденний зростання за три роки.