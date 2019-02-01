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У Вінницькій області на хабарі спіймали чиновника: вимагав у забудовника 15 тисяч доларів

01.02.2019

В Винницкой области на взятке поймали чиновника: вымогал у застройщика 15 тысяч долларов

У Могилеві-Подільському на отриманні хабара затриманий чиновник мерії. Він нібито вимагав у забудовника 15 тисяч доларів, а після отримання половини цієї суми його затримали правоохоронці.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

В Винницкой области на взятке поймали чиновника: вымогал у застройщика 15 тысяч долларов

Як повідомляється, начальник одного з відділів Могилів-Подільської міськради вимагав від потенційного забудовника для себе і керівництва мерії 15 тисяч за підписання договору суперфіцію та подальше сприяння в отриманні у власність земельної ділянки площею 0,3 га для будівництва багатоквартирного будинку.

В Винницкой области на взятке поймали чиновника: вымогал у застройщика 15 тысяч долларов

Після передачі 7,5 тисяч доларів чиновника затримали. Відкрито кримінальне провадження.

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