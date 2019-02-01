У Вінницькій області на хабарі спіймали чиновника: вимагав у забудовника 15 тисяч доларів

У Могилеві-Подільському на отриманні хабара затриманий чиновник мерії. Він нібито вимагав у забудовника 15 тисяч доларів, а після отримання половини цієї суми його затримали правоохоронці.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Як повідомляється, начальник одного з відділів Могилів-Подільської міськради вимагав від потенційного забудовника для себе і керівництва мерії 15 тисяч за підписання договору суперфіцію та подальше сприяння в отриманні у власність земельної ділянки площею 0,3 га для будівництва багатоквартирного будинку.

Після передачі 7,5 тисяч доларів чиновника затримали. Відкрито кримінальне провадження.