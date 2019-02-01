Трамп заявив про бажання укласти новий Договір про ліквідацію ракет

Президент США заявив про бажання зібрати всіх у “великій і гарній кімнаті і укласти новий договір”.



“Сподіваюся, що нам вдасться зібрати всіх у великій і гарній кімнаті і укласти новий договір, який буде набагато краще. Я б хотів побачити це”, – сказав Трамп.

Раніше Вашингтон оголосив про вихід з ракетного договору з 2 лютого. Дональд Трамп пообіцяв, що США почнуть розробку варіантів військового відповіді на порушення Росією угоди.

При цьому в Росії не визнають звинувачення США і вважають, що договір по ракетам порушує Вашингтон.