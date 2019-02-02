У справі про хабар замголови Держгеонадра заявника не знайшли в списку відвідувачів

У Книзі обліку відвідувачів та разових перепусток не зафіксовано візити заявника у приміщення Державної служби геології та надр.

Раніше суд зобов’язаннями язав надати адвоката підозрюваного книгу обліку відвідувачів та разових перепусток щодо будинку №16 по вул. А. Цедіка у м. Києві за визначені даті, а також правила пропускного режиму та порядок доступу до приміщень і на територію, які погоджені ДНВП «Державний інформаційний геологічний фонд України» і ТОВ «Агротехбезпека».

Перший заступник голови Держгеонадра підозрюється у вимаганні і одержанні 3 тис. доларів хабара від представника ТОВ «Західна енергетична компанія Форсаж» за сприяння у видачі спецдозволу на видобуток торфу з родовища Селище в Лугинському районі Житомирської області.

Гроші передавалися 3 вересня 2018 в кафе «У козла» напроти Державної служби геології та надр.

В ухвалі йдеться, що чиновник категорично заперечує факти свого знайомства із заявником, спілкування та відвідування цією особою його службового кабінету, розмови по телефону тощо. З його слів, мала місце провокація хабара – підкидання 3000 доларів в його автомобіль.

Суд дав адвокату давши тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв’язку щодо абонентських номерів номерів підозрюваного і заявника. Ця інформація має підтвердити або спростувати контакти між ними.

Як відомо, замовлення на охорону приміщень Держгеонадра отримує ТОВ «Агротехбезпека»

Співзасновником компанії є Борис Філіпських, відомий як провідний документознавець відділу документообігу та забезпечення діяльності Голови Держгеонадр.