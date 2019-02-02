За даними «ProZorro», «Нафтогаз» витратить на прибирання своїх офісних приміщень 4 мільйони гривень

Згідно інформації системи публічних закупівель «ProZorro», Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» уклала договір з ТОВ «Імпел Гріффін Груп» про послузі прибирання приміщень компанії за 4,02 млн грн.

У відповідній документації вказано, що будуть надаватися послуги з прибирання адміністративної будівлі НАК «Нафтогаз», а також орендованих компанією приміщень.

Послуги будуть надані на термін до 31 грудня.

Повідомляється, що очікувана вартість надання послуг була майже в 2 рази вище — 7,75 мільйонів грн.

Компанія «Імпел Гріффін Груп» надає послуги з прибирання, комплексного обслуговування нерухомості та організацією харчування.

Також зазначено, що Кінцевими бенефіціарами компанії є Гжегош Дзік і Йозеф Бігай.