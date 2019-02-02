Італія заблокувала в ЄС визнання Гуайдо президентом Венесуели – ЗМІ

Італія стала єдиною країною, яка напередодні на засіданні глав МЗС країн ЄС у Бухаресті заблокувала компромісну пропозицію ЄС про визнання президентом Венесуели Хуана Гуайдо.

Пропозиція визнати Гуайдо тимчасовим президентом країни до проведення виборів на зустрічі висунуло міністерство закордонних справ Швеції. Агентство зазначає, що рішення не мало своєю метою визнати Гуайдо офіційно, але натякала на це.

Раніше міністр закордонних справ Італії Манліо Ді Стефано заявив, що Італія виступає проти визнання Гуайдо, тому що “якась країна або група третіх країн не можуть визначати внутрішню політику іншої країни”.

Нагадаємо, Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели і закликав ЄС зробити те ж саме.

Євросоюз оголосив про створення міжнародної контактної групи з європейських і латиноамериканських країн, щоб допомогти мирному вирішенню ситуації у Венесуелі.