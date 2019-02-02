Влада Венесуели передумали вивозити золото з країни

Майже 1600 золотих злитків стали предметом пильної уваги як в республіці, так і за кордоном.



За інформацією співрозмовника агентства, золоті злитки вже зважили і приготували до відправлення, однак вони не покинули сховище Центробанку в Каракасі. При цьому він не володіє інформацією про деталі угоди та куди планувалося відправити золото.

Bloomberg оцінює вартість злитків у 850 мільйонів доларів і підкреслює, що золото стало ключовим елементом “запеклої боротьби” за контроль над фінансами республіки між чинним президентом країни Ніколасом Мадуро і лідером опозиції Хуаном Гуаидо, який проголосив себе виконуючим обов’язки глави держави.

Раніше представники опозиційного парламенту Венесуели заявила, що в країну прибув порожній літак з Росії, який нібито повинен був вивезти частину золотовалютного фонду країни. Влада країни цю інформацію заперечують.