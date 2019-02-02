Asia Times: Чому США розучилися перемагати у війнах?

У Вашингтоні прийнято вважати що збройні сили США є найбільш оснащеними, підготовленими і найбільш смертоносними в світі. Тим не менш, військова історія США після 1945 року говорить про протилежне, пише Девід Айзенберг у статті для видання Asia Times.

США насилу добилися нічиєї в Кореї, після чого послідував принизливий виведення військ з Південного В’єтнаму, Сомалі, Афганістану та Іраку. Все це мало тяжкі наслідки для політики і репутації США. На інший частіше ваг виявилися лише незначні військові успіхи, включаючи вторгнення на Гренаду і в Панаму, а також звільнення Кувейту в ході Першої війни в Перській затоці.

У 2015 році головне управління військ спеціального призначення США проаналізувало результати зарубіжних військових кампаній США за минулі 100 років. З’ясувалося, що США програли 10 разів, а 43 конфлікту закінчилися в нічию, при цьому Вашингтон отримав тільки 12 перемог. Схоже, що США більше не знають, як вигравати війни.

«Останній раз, коли Сполучені Штати здобули рішучу перемогу, вся електроніка працювала на електронно-променевих трубках», — пише професор Університету національної оборони Шон Макфейт. Він також працював у корпорації RAND, Атлантичній раді, у фонді «Нова Америка». Проблеми виникли не тільки у США, з ними зіткнувся весь демократичний Захід.

«Це відбувається не тільки в Сполучених Штатах. Останні 70 років простежується тривожна тенденція. Захід забув, як вигравати війни… Єдина константа сучасних конфліктів полягає в тому, що найсильніші військові в світі тепер зазвичай програють своїм слабким суперникам», — вважає Макфейт.

У 2015 році Макфейт опублікував свою книгу «Сучасний найманець: приватні армії та їх значення для світового порядку». Остання книга Макфейта «Нові правила війни: перемога в епоху тривалих заворушень», опублікована 22 січня, дає більш широке уявлення про даній темі.

«Захід програє, тому що відчуває стратегічну атрофію. Ми жадаємо вести звичайні війни, такі як в 1945 році, в дні нашої слави, а потім дивуємося, чому ми більше не можемо перемагати. Війна не стояла на місці, наші вороги істотно просунулися вперед», — вважає Макфейт.

«Ми не можемо позбутися від фантазій минулого, і саме тому ми постійно зазнаємо невдачі. Ми не вміємо вести інші види воєн, особливо сучасні нескінченно заплутані конфлікти… Замість того, щоб дивитися у майбутнє, наші експерти звертаються до досвіду минулого і уявляють собі роботизовані війни і грандіозні повітряно-морські битви з Китаєм, які нагадували б битви часів Другої світової війни, але лише з використанням більш досконалих технологій», — пише Макфейт.

Так в чому ж рішення проблеми? По-перше, Макфейт каже, що оперативно-тактичні групи повинні вміти мислити стратегічно. «У військових училищах практично не викладають стратегію. В цілому можна сказати, що стратегія не входить у навчальну програму. Ми не викладаємо стратегію офіцерам, поки вони не служили в армії 15 років. Ми повинні запровадити курс стратегії для 18-річних солдатів», — вважає Макфейт.

В той час, як деякі експерти лише передбачають можливість використання тактичної ядерної зброї, Макфейт робить сміливе твердження про те, що незабаром ядерна зброя перестане бути забороненим зброєю. «Для деяких обмежена ядерна війна може стати цілком прийнятною. Ніщо не триває вічно. Індія і Пакистан можуть почати ядерну війну», — пише Макфейт.

Також професор вважає, що для США, Великобританії, Австралії і будь-якої іншої країни настав час сформувати власні іноземні легіони за прикладом Франції, які могли б відобразити загрози, перш ніж вони досягли б національних кордонів. Підрозділу іноземного легіону США повинні очолити американські офіцери і групи спецназу.

«У рамках цієї моделі легіонери повинні замінити підрядників і всі проблеми, пов’язані з ними. Стандарти навчання і перевірки можуть бути максимально прозорими, на відміну від приватних військових підрядників», — упевнений Макфейт.

В рамках моделі, що передбачає створення іноземного легіону, США змогли б одержати доступ до величезних глобальних резервів робочої сили, лояльність якої Вашингтон одержав би, запропонувавши легіонерам американське громадянство. Набагато важливіше те, що створення іноземного легіону дозволило б виключити невдоволення американської громадськості, спричинене загибеллю американських солдатів. Досвід військових кампаній в Іраку і Афганістані показало, що американська громадськість байдужа до жертв, які не пов’язані з регулярними збройними силами.

З іншого боку, Макфейт зазначив, що одним з вирішальних майбутніх полів бою стане кіберпростір. Однак більшість військових на Заході поки що не усвідомлює реального потенціалу кіберзброї. Справжня сила кіберзброї прихована не в можливості шпигунства або кібератак на об’єкти противника, вона полягає в пропаганді, до якої потрібно поставитися дуже серйозно. «Представницькі демократії дуже вразливі до цього. Росіяни, без сумніву, були причетні до виборів в 2016 році в США, Брекситу та іншим європейським виборів», — пише Макфейт.

Настав час нанести удар у відповідь, але не з допомогою незграбних методів епохи холодної війни, включаючи розкидання листівок з літаків. Завуальовані підтексти, приховані в телесеріалах або ток-шоу, що транслюються в репресивні режими, можуть виявитися ефективніше, ніж бюлетені «Радіо Свобода».