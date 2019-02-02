У Росії помер відомий диктор та ведучий на телебаченні

У Росії 1 лютого помер диктор Центрального телебачення, ведучий програми Час, Євген Суслов.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила телеведуча Алла Данько.

“Сьогодні помер Євген Суслов диктор Центрального телебачення, заслужений артист РРФСР. Сумуємо”, – написала вона в п’ятницю.

Суслов народився 10 жовтня 1937 року. У 1962 році він почав працювати диктором на Центральному телебаченні. Зокрема вів трансляції військових парадів, святкових демонстрацій та інших заходів. Він пропрацював на телебаченні більше 30 років.