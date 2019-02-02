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Меркель закриває свою сторінку в Facebook

02.02.2019

Меркель закрывает свою страницу в Facebook

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що закриває свою сторінку в соціальній мережі Facebook.

“Сьогодні – день, коли я хотіла б подякувати вам за вашу численну підтримку на моїй сторінці в Facebook”, – сказала Ангела Меркель.

Вона обґрунтувала свій крок тим, що вже не очолює партію Християнсько-демократичний союз.

У грудні минулого року вона оголосила про свій відхід з поста голови партії. Християнсько-демократичний союз Німеччини (ХДС) вперше за 18 років змінив лідера. Замість неї новим лідером була обрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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