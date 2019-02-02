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У НАТО повідомили, чи будуть розмішати ядерні ракети в Європі

02.02.2019

В НАТО сообщили, будут ли размешать ядерные ракеты в ЕвропеНАТО бачить зростання нестабільності.

Північноатлантичний альянс не має наміру розміщувати в Європі нові ядерні ракети наземного базування.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

“Нам не потрібно наслідувати того, що робить Росія”, – зазначив він.

У той же час, за його словами, альянс повинен бути впевнений, що його засоби стримування є “гідними довіри і ефективними”.

“Ми повинні гарантувати, що будемо мати надійні та ефективні засоби стримування”, – заявив генсек НАТО.

Він зазначив, що бачить зростання нестабільності, однак не негайну загрозу членам альянсу.

Столтенберг додав, що НАТО продовжить працювати з Росією з цього питання.

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