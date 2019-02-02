У НАТО повідомили, чи будуть розмішати ядерні ракети в Європі

НАТО бачить зростання нестабільності.
Північноатлантичний альянс не має наміру розміщувати в Європі нові ядерні ракети наземного базування.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.
“Нам не потрібно наслідувати того, що робить Росія”, – зазначив він.
У той же час, за його словами, альянс повинен бути впевнений, що його засоби стримування є “гідними довіри і ефективними”.
“Ми повинні гарантувати, що будемо мати надійні та ефективні засоби стримування”, – заявив генсек НАТО.
Він зазначив, що бачить зростання нестабільності, однак не негайну загрозу членам альянсу.
Столтенберг додав, що НАТО продовжить працювати з Росією з цього питання.