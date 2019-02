Таджик і китаєць — не брати навік

Чим небезпечні контракти з Піднебесної для однієї з найбідніших країн СНД. Мінпром Таджикистану днями повідомив, що китайська компанія ТВЕА в цьому році приступить до розробки двох родовищ золота — «Верхній Кумарг» і «Східний Дуоба» в Айнинском районі. Доведені запаси золота в обох родовищах складають близько 52 тонн. За договором між сторонами компанія має право видобувати золото з цих копалень до тих пір, поки не відшкодує кошти, витрачені на будівництво ТЕЦ «Душанбе-2», а це понад $330 млн. При цьому, якщо на покриття витрат китайської компанії запасів двох копалень не вистачить, ТВЕА отримає право на розробку ще одного золотоносного родовища.

В останнє десятиліття китайці розвинули серйозну активність в Таджикистані. Їй передувало підписання Договору про добросусідство, дружбу і співробітництво між КНР і РТ у 2007 році, після чого китайським компаніям довірили будівництво в республіці доріг, тунелів, високовольтних ліній електропередачі (ЛЕП), заводів, розвідку родовищ, видобуток корисних копалин і багато іншого. Число і сумарна вартість зводяться тут Китаєм об’єктів з року в рік зростає. Наведемо короткий огляд основних напрямів китайської економічної присутності в Таджикистані.

Золота жила

Почнемо з золота. За офіційними даними, в даний час більш половини родовищ золота в Таджикистані передані для освоєння китайським компаніям, які володіють 60% акцій цих родовищ. Крім того, їм же передані збереглися золотопромислові підприємства. Найбільш показовим у цьому сенсі є спільне китайсько-таджицьке підприємство «Зарафшон», що розробляє чотири великих («Тарор», «Джилау», «Хирсхона» і «Олімпійський») і ряд дрібних родовищ. Крім того, крім згаданих золотоносних копалень «Верхній Кумарг» і «Східний Дуоба», Китай отримав багате родовище «Пакрут» в Вахдатском районі, запаси якого оцінюються в 134 тонни золота. Ймовірно, цей список далеко не повний, так як про подібні речі влади Таджикистану намагаються зайвий раз не згадувати.

Щоб зрозуміти, як далеко зайшло справу, достатньо сказати, що на одне таджицьке держпідприємство «Тиллои точик», що займається золотодобуванням, припадає три потужних китайських компанії: Zijin Mining Group Co. Ltd, China Nonferrous Gold Limited і ТВЕА.

Показово, що більша частина інвестицій КНР спрямована на розробку родовищ золота і рідкісноземельних металів. Крім того, китайські компанії все більше займаються промисловим будівництвом. Ними побудовано кілька цементних заводів, а також підприємства хімічної галузі. Китайці також почали будівництво нового алюмінієвого заводу на території діючого підприємства Таджицької алюмінієвої компанії (ТАЛКО).

ЛЕП і тунелі

За останні 12 років китайською компанією TBEA були побудовані п’ять ліній електропередач: ЛЕП Південь — Північ (500 кВ), Лолазор — Хатлон (220 кВ), Худжанд — Айні (220 кВ), Айні — Рудакі і Душанбе — Обі Гарм (220 кВ). Проведені роботи дозволили об’єднати воєдино окремі частини енергосистеми країни, що було дуже важливим в умовах багаторічного зимового енергодефіциту. Крім того, в Душанбе китайці побудували вже згадану теплову електростанцію (ТЕЦ «Душанбе-2»), а зараз ведуть будівництво другої її черги.

Часто задають питання: чи не міг Таджикистан побудувати всі ці об’єкти своїми силами? На жаль, не міг. Будівництво ЛЕП у високогірних районах — справа технічно складна і потребує великих витрат. Таджикистан просто не може реалізувати подібні проекти самостійно — в першу чергу через відсутність фахівців і коштів.

Будівництво автомобільних доріг і залізниць, а також пов’язаних з ними тунелів також є прерогативою Китаю. Китайські компанії вже збудували та реконструювали сотні кілометрів доріг по всьому Таджикистану. Раніше РТ намагалася співпрацювати у цій сфері з Іраном. Однак той досвід був визнаний невдалим. Тунель «Істіклол», який Іран побудував на Анзобском перевалі, що знаходиться на трасі Душанбе — Худжанд, в 80 км на північ від столиці, населення нарік «тунелем жаху» або «тунель смерті». Він був зданий в експлуатацію в 2006 році, проте до цих пір в ньому не закінчені роботи по відводу ґрунтових вод, не працює система вентиляції, немає нормального освітлення.

Тунель «Шахристон» під однойменною перевалом, побудований китайцями пізніше на цій же трасі, вигідно відрізняється від іранського комфортом, наявністю освітлення і вентиляції. На одній тільки залізничної лінії Душанбе — Яван — Куляб китайці створили три тунелю загальною протяжністю майже чотири кілометри. В їх актив можна занести тунелі «Чормагзак», пізніше перейменований в «Хатлон», і «куля-Куля» («Озоді») на автотрасах південній частині країни.

Крім того, Китаєм були реконструйовані складні високогірні траси на перевалах висотою 3-4 тисячі метрів над рівнем моря. Там були побудовані нові ділянки доріг, що дозволили скоротити відстані і зробити їзду безпечнішою.

Земля китайцям?

Китайські підприємці не залишають без уваги і сільськогосподарську сферу. З 2011 року в Таджикистані з’явилося як мінімум п’ять китайських аграрних компаній — в основному на півдні країни. Компанії ці не шкодують грошей: вони беруть в оренду сотні і навіть тисячі гектарів землі, причому відразу на 49 років. Приплив сюди китайців тепер обчислюється багатьма сотнями, і приїжджають вони надовго.

Тут треба сказати, що присутність громадян КНР у віддалених гірських місцях було для корінних жителів непомітно, а вигода у вигляді комфортних доріг і будівництва підприємств — очевидна. Однак приїзд китайців в долини викликав невдоволення у населення. І це зрозуміло: в Таджикистані лише 7% території придатні для землеробства, а кількість людей на гектар орної землі становить 2,7, що в 1,5-2 рази більше, ніж у сусідів по СНД. Нестача землі очевидна, і ця проблема лише поглиблюється: населення щорічно збільшується на чверть мільйона, і зараз навіть місцевим жителям важко отримати ділянку під фермерське господарство або будівництво будинку.

Люди не хочуть поступатися свої землі, на яких вони можуть щось виростити і продати. Саме з землею вони пов’язують відчуття благополуччя. Та обставина, що переважна кількість сільських чоловіків знаходиться в човникової трудової міграції в Росії, а землі залишаються невикористаними, нікого не переконує. Адже у кожного трудового мігранта дому по кілька дітей, які незабаром виростуть, і їм теж знадобиться місце під сонцем. Саме тому китайська «земляна експансія» викликає серйозне невдоволення місцевих жителів.

Однак ні критичні статті у пресі, ні явне обурення людей ефекту не мали. Влада Таджикистану так і не пояснили, чому землі здаються в оренду китайським фермерам.

Хто в домі господар

В останні роки таджикистанские ЗМІ регулярно повідомляють про конфлікти між китайськими робітниками і місцевими жителями. Зазвичай це бійки між чоловіками, викликані образливим, на думку місцевих, поведінкою китайців або спорами про використання природних ресурсів.

Новою формою конфліктів стали трудові спори. Про один з останніх таких інцидентів стало відомо на початку січня. Стався він між керівництвом таджицько-китайського спільного підприємства «Зарафшон» і групою водіїв у Пенджикенте. Тут потрібно следать невеликий відступ — пояснити, що являє собою СП «Зарафшон». Воно працює на декількох великих родовищах золота, відкритих ще радянськими геологами, в останні роки існування СРСР там же був запущений золоторудный комбінат. У 1994 році підприємство було акціоноване і перетворено в СП «Зарафшон», контрольний пакет акцій (51%) якого був проданий британської кампанії Commonwealth and British Minerals PLC. В 2007 році 75% акцій були куплені китайської Zijin Mining Group Co. Ltd. СП «Зарафшон» видобуває на рік понад 2,5 тонни золота і є найбільшим золотодобытчиком в республіці.

Однак повернемося до конфлікту. Причиною його стала заборона директора СП «Зарафшон» (в соціальних медіа його називають Чжан Холлинг, однак транслітерація може бути неточною. — Прим. «Фергани») на перевезення каменю і щебеню, що місцеві водії добували неподалік від заводу. Протягом останніх 20 років вони щодня постачали звідси щебінку держустановам та іншим замовникам. Для місцевих водіїв, які не мають ніякого відношення до СП, це був постійний джерело заробітку. Позбувшись його, вони поскаржилися голові Согдійської області Раджаббою Ахмадзода. Однак, коли для вирішення питання прибув представник хукумата (адміністрації) Пенджікента, Холлинг повідомив йому, що відповідь буде дано безпосередньо уряду Таджикистану.

З тих пір пройшло вже три місяці, а заборона так і не був скасований, і водії, як і раніше без роботи і без грошей. За їх словами, всі вони мають великі сім’ї з 5-8 чоловік, які тепер залишилися без засобів до існування.

Люди, століттями проживають у цій місцевості, природно, вважають навколишнє землю, ріллі і гори своєю спадщиною. Ситуацію вони сприймають однозначно: прийшлі китайці раптом починають командувати і позбавляють корінних жителів їх законних прав. На жаль, конфлікт затягується, а влада не поспішає прийти на допомогу потерпілим.

Обліку не піддаються

Дізнатися, скільки в Таджикистані китайців, виявилося непросто. В Агентстві зі статистики при президентові «Фергана» повідомили, що на початок 2018 року китайцям було офіційно видано 5486 дозволів на роботу, а до середини цього ж року було видано ще 2804 дозволу. Коментуючи цю інформацію, співробітник Агентства Абдувалі Кулов уточнив: «Це не значить, що всі ці 2804 — новоприбулі. Просто китайським мігрантам дозвіл на трудову діяльність видається строком на рік. І багато отримують їх заново».

Він також пояснив, що ведеться диференційований облік прибувають в республіку громадян Китаю. Завдяки цьому зрозуміло, що з загальної кількості тих, що приїхали 51% прибутку для роботи в проектах міжурядових угод, а 49% опинилися в Таджикистані за власною ініціативою.

До 2017 року для громадян Китаю встановлювалася щорічна квота на роботу в 4,5 тисячі осіб. Але два роки тому уряд РТ виділив додатково 1700 дозволів для китайських робітників — будівельників газопроводу Туркменія — Китай, прокладка якого на таджицькому ділянці триватиме до 2020 року. У 2018 році таджицькі влади виділили для китайських робітників додатково ще 2,4 тисячі дозволів. При цьому висококваліфікованим фахівцям з Китаю, які приїжджають в рамках реалізації спільних проектів, дозвіл на роботу не потрібно.

Окрема проблема — громадяни Китаю, які в’їжджають в Таджикистан з Киргизії наземним шляхом. Скільки їх в’їжджає з цієї республіки, достеменно невідомо, оскільки нерідко вони перетинають кордон нелегально. У всякому разі, неозброєним оком видно, що громадян Китаю в Таджикистані набагато більше, ніж повинно бути, виходячи із офіційних цифр. Спираючись на інформацію з неофіційних джерел, Радіо «Озоді» повідомляє про 100 тисяч китайських громадян, які живуть і працюють в Таджикистані. Ці китайські громадяни «нібито з метою бізнесу в’їжджають в Таджикистан, а потім, заплативши хабара відповідним таджицьким структурам, подовжують терміни своїх віз». За іншими даними, число китайських мігрантів в республіці може досягати 150 тисяч чоловік.

Одружитися і залишитися

Чим більше китайських мігрантів проникало в таджицькі райони і міста, тим очевидніше ставало їх неприйняття корінними жителями. Таке протистояння виникає з-за великої різниці в культурах, поведінці і релігії. Багатьох, наприклад, шокують навіть харчові звички мігрантів з Піднебесної. Жителі кишлаків, розташованих уздовж гірських трас, розповідають, що китайці, які працюють у горах, геть знищують всіх черепах, змій і навіть деяких птахів — просто поїдають їх як безкоштовний делікатес. При цьому місцеві жителі, в масі своїй мусульмани, зі зрозумілих причин такий їжею гребують.

Неприємно вражає таджикистанцев і китайська спритність. Так, ще в 90-х роках минулого століття на головному проспекті міста, прямо навпроти парламенту відкрився магазин китайської побутової техніки. Ціни тут були трохи вище, ніж на базарах, де будь-який товар продається без всяких гарантій і документів. Людей, проте, привернула видача трирічної гарантії на весь товар з обіцянкою замінити його у випадку поломки — покупцям видавали паспорти виробів, в яких ставили печатку магазину. Привітні продавщиці через перекладача пропонували вагається значні знижки і дарували бонуси. Зрозуміло, що телевізори та кондиціонери розходилися тут, як гарячі пиріжки. Однак, коли один з покупців через два місяці звернувся в цей магазин, повідомивши, що зіпсувався телевізор, ставлення до нього різко змінилося: перекладач кудись пропав, а китаянки-продавщиці геть відмовлялися його розуміти. Клієнт пішов, розраховуючи зайти в інший день. Але коли він прийшов наступного разу, зник вже й сам магазин. Іншими словами, китайці продавали свідомо неякісну техніку з «гарантією», а коли настав час виконувати зобов’язання, схоже, вони просто втекли.

У столиці Таджикистану зараз така кількість китайців, що навіть утворився ринок з назвою «Китай-базар». У Душанбе також з’явилося чимало китайських кафе і ресторанів. Вони швидко підлаштуватися під смаки місцевого населення і не готують улюблену китайцями свинину або, наприклад, змій, зате використовують звичну для таджиків баранину і яловичину. В цих ресторанах як рядовий обслуги також працюють місцеві.

Стали з’являтися китайські медичні установи. При цьому виникають вони миттєво, але так само швидко зникають. Іноді навіть важко зрозуміти, на кого вони розраховані, — на мігрантів з Китаю або на місцевих жителів. Враження від роботи китайських «поліклінік» у городян сильно різняться: хтось задоволений, а хтось, навпаки, лає.

Багато таджикистанцы, і це підтвердило опитування «Фергани», негативно ставляться до шлюбів з громадянами Китаю, вважаючи, що, одружуючись на місцевих дівчатах, китайці ставлять метою роздобути таджицьке громадянство і залишитися тут назавжди.

Померти на роботі

Китайська організація праці також сильно відрізняється від того, до чого звикли місцеві. Так, мешканка південної околиці Душанбе розповідає: «Я була вражена, коли рано вранці побачила багато китайців в однакових робах, швидко йдуть строєм через наш мікрорайон. Вони йшли до дороги, де їх вже чекали вантажні машини. Виявилося, що це будівельники житлових будинків, які живуть у вагончиках на автостоянці. Їх ніхто не помічав, так як вони їхали затемна, в 5 ранку, і поверталися до 23 ночі. Тільки тоді я зрозуміла, чому неподалік відкрився китайський продуктовий магазин. Через рік вони зникли».

У 2016 році таджицькі парламентарії внесли зміни в законодавство, зажадавши, щоб на спільних підприємствах працювало не менше 90% таджикистанцев. До цього кількість іноземних працівників на таких підприємствах могло досягати 30%. Однак досить швидко з’ясувалося, що місцеві просто не в силах витримати китайський трудовий режим: 12-годинний робочий день в дуже високому темпі, що перебивається лише півгодинним обідом прямо на робочому місці. Щодо інтенсивності і тривалості робочого дня виникали постійні суперечки між китайськими інженерами і місцевими робітниками, які в кінцевому підсумку просто йшли.

Люди, які працювали в китайських проектах, розповідають, що їх зарплата становила $300-350 на руки. Тільки менеджери отримували більше — в районі $600. Стає зрозуміло, чому таджикистанцы роботі з китайцями воліють виїзд в Росію, де заробітки вищі, а умови роботи краще.

Чужа екологія все стерпить

Ось дуже показова історія, що характеризує китайську активність в Таджикистані. В самому центрі Душанбе на території недіючого заводу один заповзятливий китаєць спорудив піч для виплавки металу з металобрухту. Робота при цьому йшла цілодобово. Мешканці прилеглих будинків позбулися нормального сну: отруйні гази отруїли повітря так, що у них почалися головні болі і з’явилися інші симптоми інтоксикації.

«Навіть на відстані близько кілометра від цієї печі дихати було неможливо, — розповідає місцева жителька Наргіс. — Вивішене білизна моментально ставало сірим через осідає кілограмами попелу, сохли чагарники і квіти у дворі. Ми не витримали і переїхали в інший район міста».

Мешканці направили колективний лист до міського управління по екології, але це не подіяло. З’ясувалося, що китайці — великі майстри залагоджувати слизькі питання з керівництвом самого різного рівня. Таким чином, робота саморобного «заводу» тривала ще кілька років — до тих пір, поки в Душанбе не виснажилися запаси майже безкоштовного металобрухту. Але радіти було зарано: на горизонті утворилися куди більш масштабні проблеми.

В кінці 2016 року в Душанбе була запущена побудована китайцями на їхні ж гроші ТЕЦ «Душанбе-2». Безумовно, об’єкт важливий і потрібний, оскільки він дозволив скоротити энерголимит і збільшити подачу світла в оселі жителів столиці. З одним «але»: ТЕЦ працює на вугіллі, хоча це заборонено підприємствам, розташованим в межах міста, і при цьому, судячи з усього, не оснащена сучасними очисними фільтрами. ТЕЦ здійснює викиди вугільного пилу, яка величезними чорними пластівцями осідає на будинку, дерева і грунт, отруюючи все, що тільки можна. При цьому обурення душанбинцев влада воліє не помічати.

Статут терпіти ці викиди, житель столиці Абдурахмон відправився в управління ТЕЦ, щоб запросити керівництво подивитися, у що вони перетворюють колись квітучий куточок міста.

«У п’ятиповерховій будівлі з безліччю кабінетів я не знайшов жодного місцевого працівника, — здивовано розповідає він. — У всіх кабінетах сиділи за комп’ютерами веселі молоді китайці. Серед них переважали дівчата, які дружно сміялися у відповідь на мої питання. Нарешті я знайшов кабінет головного інженера, але і він теж був китайцем і не міг сказати ні слова ні на таджицькій, ні російською».

На цьому безрадісному тлі радник канцелярії з торгівельно-економічних питань посольства Китаю в Таджикистані Сунь Янь заявив в інтерв’ю інформагентству «Авеста», що компанія TBEA побудувала на ТЕЦ «об’єкт знесірчення димових газів з вапна і гіпсу, використовувала найсучаснішу електрохімічну композицію для пиловидалення, а також технологію спалювання з низьким вмістом азоту в котлі […], що зберегло навколишнє середовище Таджикистану від шкідливих викидів». Реальний же стан речей кожен бажаючий може побачити своїми очима.

Мільйони допомоги

Китайські компанії в Таджикистані регулярно організовують благодійні акції, які широко висвітлюються в ЗМІ. Зокрема, ними побудовані вже сім шкіл в республіці. Так, TBEA побудувала чотири сучасні школи. Обсяг інвестицій склав близько $9 мільйонів. Китай також планує побудувати в Таджикистані університет на 40 тисяч студентів, де буде вестися навчання за кількома десятками спеціальностей.

Китайці постійно проводять роздачі шкільного приладдя школярам з малозабезпечених сімей, дарують гроші і товари людям, постраждалим від стихійних лих. Подарунки іноді видають у вигляді продукції самих фірм. Наприклад, корпорація «Хуаксин цемент» не тільки будувала школи, але і пожертвувала їм цемент на загальну суму понад $2,3 млн.

Крім того, 30 випускників середніх шкіл РТ були безкоштовно надіслано таджицько-китайським СП Trans-Asia Gas Pipeline Company Limited в різні китайські університети з наданням їм стипендії на 5 років. ТОВ «Таджицько-китайська гірничопромислова компанія» виділила кошти на будівництво Інституту Конфуція в Таджикистані і підготувала фахівців для місцевої гірської промисловості.

Не відстає і компанія ZTE, яка пожертвувала Міністерству освіти і науки РТ 10 тисяч бездротових стаціонарних станцій, Службі зв’язку — 300 комунікаційних терміналів GOTA для зв’язку в надзвичайних ситуаціях, а Міністерству економіки і торгівлі виділила системи для проведення відеоконференцій. Останнім на даний момент великим китайським подарунком стали $345 млн, виділених КНР безоплатно на будівництво нових будівель парламенту і урядової резиденції.

Китайська благодійність іноді приймає і вельми своєрідні форми. Співробітник одного з відомств економічного блоку на умовах анонімності розповів «Фергана» вельми цікаву історію:

«Я був присутній не семінарі, проведеному китайцями. Його учасниками були працівники кількох міністерств. При реєстрації всім бажаючим пропонувалися книги про Китаї, у великій кількості, що лежали поруч на столі. Але їх мало хто брав. Я взяв три книги, бажаючи роздати їх своїм співробітникам. Пізніше я виявив, що в кожну з них було вкладено по $100, а це — моя місячна зарплата. Зі сміхом я розповів про це колегам, які відтепер беруть всі роздаються китайцями презенти».

М’яко зараз, жорстко буде потім

Багато експертів висловлюють сумніви щодо того, наскільки розумно входити в таку тісну співпрацю з КНР. У виправдання уряду можна сказати, що до цього його змушує очевидна нестача власних коштів на великі проекти.

В інтерв’ю «Авесті» від 30 січня цього року надзвичайний і повноважний посол КНР в РТ Лю Бінь повідомив, що в республіці працюють понад 400 підприємств, створених на гроші Китаю, який є основним інвестором Таджикистану. Між тим з року в рік зростає і борг республіки перед КНР — на кінець 2018 року він перевищував $1,2 млрд.

Здавалося б, такі великі вливання в таджицьку промисловість та інфраструктуру вже мали б принести відчутний економічний ефект — принаймні, істотно збільшити податкові надходження в бюджет і вплинути на поліпшення соціального становища населення. Однак Таджикистан залишається найбільш слабо розвивається країною СНД з найнижчими зарплатами (середня — $130) і найвищим рівнем бідності (близько 30%). При цьому віддавати борги Китаю все одно доведеться — якщо не грошима, то золотом, якщо не золотом, то територіями, як це вже було в 2000-е роки, коли Таджикистан подарував Піднебесної більше тисячі квадратних кілометрів території Гірського Бадахшана.

Таджикистан занадто залежить від Китаю, і стосунки, що склалися, хоч і вважаються дружніми, але не є рівноправними, вважають деякі експерти. Так, таджицький економіст Содикджон Носиров стверджує, що китайські інвестиції обернуться для Таджикистану серйозними боргами, а велика частина інвестованих коштів повертається в Китай, оскільки «китайські компанії при роботі за кордоном використовують свою техніку, власні матеріали, а також намагаються переважно залучати китайських фахівців».

Незважаючи на відсутність видимих поліпшень від присутності Китаю і періодично виникають на цьому грунті конфлікти, обстановка в Таджикистані в цілому залишається досить спокійною. Мітинги, подібні тим, що відбувалися в Алма-Аті і Бішкеку проти китайської експансії, в Душанбе просто немислимі. Критикувати дії влади, які загрузли в «дружбу» з Китаєм по самі вуха, тут ніхто не буде. Враховуючи незнищенний китайський прагматизм, можна передбачити, що політичний і економічний пресинг Китаю в Таджикистані буде тільки наростати. До китайської політики в даному випадку краще всього підходить стара російська приказка: «М’яко стелить, та жорстко спати».