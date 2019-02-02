Одна з країн ЄС посилила правила видачі “золотих паспортів”

Ці документи видаються великим інвесторам.



Парламент Кіпру проголосував за законопроект, який ускладнює видачу так званих “золотих паспортів” інвесторам. Так називають паспорта і виду на проживання, що видаються в обмін на інвестиції в економіку країни.

За закон проголосували 29 депутатів, проти – 17. Він набуде чинності з 31 січня 2020 року, до цього часу влада Кіпру повинні виробити правила надання кіпрського громадянства. Голосуванню передували тривалі дискусії, під час яких противники законопроекту вказували, що він буде перешкоджати інвестицій.

За їх словами, існують сектори економіки Кіпру, які потребують додаткових вкладень, такі як сільське господарство і наукові дослідження, проте влада обмежуються лише будівництвом елітного житла в країні, наприклад, веж у місті Лімасолі. Прихильники закону вказували, що він покликаний “захистити цілісність Кіпру”.

В Євросоюзі три країни – Болгарія, Кіпр і Мальта – видають іноземцям “золоті паспорта” за інвестиції в місцеву економіку.