Викликає галюцинації і нудоту: флот Росії пригрозив небезпечним зброєю

Кораблі Військово-морського флоту Росії озброїли викликають галюцинації системами, які засліплюють противника.

Аналогічне обладнання буде встановлено ще на два фрегати проекту 22350, будівництво яких вже ведеться на суднобудівному заводі “Північна верф”.

Росіяни уточнюють, що станція “Філін” розроблена АТ “Дослідний завод “Інтеграл” (входить в “Росэлектронику”). Вона призначена для придушення в нічний і сутінковий час візуально-оптичних і оптико-електронних каналів спостереження та прицілювання стрілецької зброї, а також зброї ближнього бою, застосовуваних проти надводних кораблів і катерів ВМС. Дія станції ґрунтується на модуляції яскравості світлового випромінювання. Низькочастотні коливання яскравості випромінювання за рахунок збудження зорових нервів викликають тимчасові оборотні розлади органів зору.

“Випробувачами з числа добровольців відзначалася неможливість вести прицільну стрільбу зі стрілецької зброї (АК, СВД, ПКМ) по мішенях, прикрываемым станцією, при розміщенні станції на дальностях до двох тисяч метрів від позицій стрільців з-за того, що “мета не видно”. При цьому 20% відзначали галюциногенний ефект впливу, описаний як “пляма світла плаває перед очима”, і 45% скаржилися на запаморочення, нудоту, ознаки дезорієнтації в просторі”, — йдеться в описі.