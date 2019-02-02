ЄС посилив захисні заходи проти українського металу

Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер 31 січня затвердив положення №2019/159, визначає порядок застосування спеціальних захисних заходів щодо імпорту металопрокату незалежно від країни походження.

Заходи вступають в силу з 2 лютого і будуть діяти до 30 червня 2021 р. З 28 категорій (груп) заходи поширюються на 26 категорій. Текстуровані електротехнічні сталі і підшипникові труби під дію захисних заходів не підпадають.

Зазначені заходи являють собою індивідуальні (тобто для конкретної країни) і глобальні тарифні квоти, після вичерпання яких буде застосовуватися мито в розмірі 25%.

Індивідуальні квоти використовуються по річному принципом, а глобальні – по квартального, невибрані обсяги попереднього кварталу переходять в наступний.

Передбачається три періоди загальною тривалістю 10 кварталів, при цьому обсяг квоти в кожному наступному періоді дорівнює обсягу попереднього з підвищенням на 5%.

У разі, якщо країна обирає власну індивідуальну квоту по конкретній групі, а в останньому кварталі поточного періоду (тобто, в II, VI та X кварталах) залишаються невыбранными обсяги глобальної тарифної квоти по цій же групі, то такі країни отримують можливість поставляти свою продукцію вже в рамках залишилася глобальної тарифної квоти без сплати захисного мита.

Металопрокат з України підпадає під тарифні квоти на 14 груп, з яких на 12 встановлюються індивідуальні, а на дві (група 1 група 20) – глобальні тарифні квоти.

При цьому до 11 групам товарної продукції, в рамках яких на Україну поширювалися попередні захисні заходи, додалося ще 3, а саме група 19 (залізничні матеріали), група 24 (інші безшовні труби) і група 27 (холоднокатані прутки та бруски з нелегованої та легованої сталі).

Разом з тим, якщо частка України в якій-небудь з решти 12 товарних груп, за якими дію захисних заходів на неї не поширюється, раптом перевищить 3% від загального обсягу експорту цієї продукції на територію Євросоюзу, або ж сумарна частка “розвиваються”» країн (т. е. частка кожної з яких нижче 3%) перевищить 9% в загальному обсязі експорту в країни ЄС, то дія глобальної тарифної квоти по даній групі пошириться і на Україну.

“Об’єднання “Укрметалургпром” буде здійснювати моніторинг використання тарифних квот в режимі реального часу”, – йдеться в повідомленні.