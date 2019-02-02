У Канаді жінка, що виграла в лотерею, потрапила за ґрати

Арешт замість виграшу.



Жінка купила лотерейний квиток і виграла круглу суму. Тільки насолодитися багатством не вдалося – майже відразу її заарештували. А от якщо б вона користувалася готівкою, то змогла б втекти від правосуддя.

У канадській лотереї Atlantic учасниця зірвала непоганий куш – 50 тисяч канадських доларів (понад мільйон гривень). Щасливиця прийшла в офіс компанії в Сент-Джонсі 31 січня, щоб забрати свій приз, але замість мішка грошей отримала арешт і звинувачення за кількома статтями.

За тиждень до цього в поліцію Ньюфаундленду звернувся чоловік, котрий заявив, що у нього вкрали гаманець з кредитними картками, пише CBC News. Правоохоронці стежили за здійснюваними за ним транзакціями, і в один з днів злодій скупився в магазинчику під назвою Paradise. Серед товарів був лотерейний квиток. І саме його номер виявився виграшним.

Так що коли нічого не підозрюючи злодійка прийшла за легкими грошима, її чекав неабиякий облом. Мало того, що жінка не отримала приз, поліція виявила в її послужному списку ще один випадок крадіжки кредитки і п’ять випадків шахрайства. Тепер “переможницю” чекає суд.

Більш того, машину, на якій жінку привезли забирати 50 тисяч, в той же день зупинили поліцейські. Виявилося, що у водія транспортного засобу не було страховки, вона перевищила швидкість, а ще в неї були фейкові права.