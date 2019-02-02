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Трамп запропонував укласти новий ракетний договір

02.02.2019

Трамп предложил заключить новый ракетный договорТрамп запропонував збільшити число учасників.

Президент США Дональд Трамп висловився за новий Договір про ліквідацію ракет малої і середньої дальності (ДРСМД) з великою кількістю учасників.

Виступаючи перед журналістами президент США Дональд Трамп повторив звинувачення на адресу РФ у тому, що вона порушує умови договору і запропонував перспективу укладення широкого угоди, можливо, з участю інших країн.

“Я сподіваюся, що ми зможемо зібрати всіх у великій і гарній кімнаті і укласти новий договір, який буде набагато кращим. Звичайно, я хотів би побачити це”, – сказав Трамп.

У той же час генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг заявив, що НАТО не планує розміщувати в Європі нові ядерні ракети наземного базування”.

“Ми не повинні відображати те, що робить Росія. Але в той же час ми повинні переконатися, що ми підтримуємо надійне та ефективне стримування”, – сказав він, не надаючи уточнень щодо військових варіантів, які розглядає НАТО.

Франція і Німеччина відзначають важливість використання шестимісячного вікна для продовження розмови.

У суботу, 2 лютого, Сполучені Штати припинили свої зобов’язання за Договором про РСМД і почали процес виходу з нього. Якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди, процес виходу завершиться через 6 місяців.

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