Симетрична відповідь: Росія виходить з «ракетного договору» і починає створення нового зброї

У зв’язку з рішенням про вихід США з договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД), аналогічне рішення ухвалила і Російська Федерація.

Президент Росії Володимир Путін заборонив міністрам закордонних справ і оборони Сергію Лаврову і Сергію Шойгу ініціювати переговори з даної проблеми.

«Наша відповідь буде дзеркальним. Американські партнери оголосили про те, що вони припиняють свою участь в договорі, і ми призупиняємо… Згоден з пропозиціями Міністерства оборони про початок робіт по «приземлення» «Калібрів» та відкриття нового напрямку – створення гіперзвукової ракети наземного базування середньої дальності», — сказав Путін.

При цьому він уточнив, що РФ не хоче і не буде втягуватися в гонку озброєнь.

Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що США виходять з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) з-за того, що Росія роками порушувала домовленості.