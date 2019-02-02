Росія хоче стягнути сплачені в ПАРЄ внески

Російська Федерація має намір стягнути з Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) близько 10 мільярдів рублів, які були сплачені Росією під час відсутності російської делегації на засіданнях ПАРЄ з 2014 по 2016 роки.

Про це заявив голова Державної думи РФ В’ячеслав Володін. «Сплачена Росією сума внесків в ПАРЄ немаленька, а питання про повернення цих вкладів раніше не піднімався, щоб уникнути звинувачень в непорядності. Тепер ми маємо намір почати переговори, щоб нас почули, і окреслити цю тему. Виходячи з того, що нам просто не дали можливість брати участь у засіданнях і це було не з нашої вини, а виходячи з того рішення, яке було прийнято, нам би дуже хотілося, щоб ПАРЄ повернула б Росії всі кошти, а це великі гроші», – заявив В’ячеслав Володін.

Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін уточнив, що мова йде про суму, еквівалентну 10 мільярдів рублів.