У США святкують День бабака

Свято всіх метеорологів.



День бабака – це головне метеорологічне свято для жителів США і Канади, який відзначається 2 лютого. Однак звичай передбачати погоду за поведінкою гризуна, який прокинувся 2 лютого став популярним по всьому світу.

Свято бабака, невипадково відзначають саме сьогодні, адже за старим стилем цей день – Стрітення Господнє, день, коли зима зустрічається з весною.

Наймасштабніше святкування відбувається в Панксатоні, штат Пенсільванія, США. З ранку о 7:25 збираються на Індичій гірці біля нори сплячого бабака Філа. Будять його дружини одягнені у фраки щоб він спрогнозував коли очікувати прихід весни.

За прикметою вважається, що якщо день похмурий, бабак не бачить своєї тіні і спокійно залишає нору – зима скоро відступить, а якщо день сонячний, бабак бачить свою тінь і ховається назад у нору – нас чекає ще шість тижнів зими.

Цю традицію перейняли й українці. У нас також є своя зірка – бабак-метеоролог на ім’я Тимко. Він живе на університетській біологічної станції в Харківській області.

Згідно з українськими традиціями, бабак прокидався від зимової сплячки на свято Явдохи 14 березня. Він виходить на світло, тричі свистить, а потім знову лягає на другий бік і так спить аж до Благовіщення.