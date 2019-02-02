“Мені гидко!” Втратив сім’ю при пожежі в Кемерово Востріков втік від Путіна

Росіянин Ігор Востріков, у якого вся сім’я загинула при пожежі в торговому центрі в Кемерово, виїхав до США і тепер активно розповідає, наскільки краща там життя.

Відеозвернення він виклав у своєму Instagram. За його словами, рівень життя американців разюче відрізняється від того, як існують росіяни.

“У цьому немає нічого нового, я не хочу сказати як тут добре, а у нас все погано. Але мені огидно дивитися, як нас обманюють. Я хочу, щоб у всіх людей була можливість жити комфортно. Ми нічим не гірше, ніж Америка”, – заявив Востріков.

При цьому, будучи в Росії, він висловлював симпатію до президента Росії Володимиру Путіну і навіть балотувався в депутати від “Єдиної Росії”.