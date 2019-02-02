Трамп прокоментував можливість введення режиму НС в США

Трамп хоче отримати гроші на стіну.



Президент США Дональд Трамп заявив вважає високою ймовірність того, що оголосить надзвичайний стан, якщо переговори з демократами про фінансування будівництва стіни вздовж кордону з Мексикою зайдуть у глухий кут.

“Я думаю, що є висока ймовірність того, що нам доведеться це зробити”, – сказав Трамп.

Після оголошення надзвичайного стану в США Трамп отримає офіційні повноваження виділити з бюджету Міноборони США кілька мільярдів доларів на будівництво нової прикордонної стіни.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що в бюджеті 2019 року “не буде ніяких грошей на стіни”. Пелосі додала, що демократи готові обговорювати фінансування закупівлі високотехнологічних пристроїв для охорони кордону та створення нових пунктів пропуску.