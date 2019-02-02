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Ряди НАТО поповнить ще одна країна

02.02.2019

Ряды НАТО пополнит еще одна странаЦеремонія відбудеться в Брюсселі

Постійні представники країн-членів НАТО 6 лютого підпишуть протокол про приєднання Республіки Північна Македонія до Альянсу. Про це повідомила прес-служба НАТО.

“У середу, 6 лютого 2019 року, постійні представники 29 країн-членів НАТО в Альянсі підпишуть протокол про приєднання зі Скоп’є”, – йдеться в повідомленні.

Церемонія підписання відбудеться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі за участю македонського міністра закордонних справ Миколи Димитрова.

Після підписання протоколу він буде направлений в національні парламенти країн-членів, кожен з яких повинен ратифікувати документ.

У НАТО вважають можливим вступ Македонії до альянсу навесні 2020 року.

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