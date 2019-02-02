Кримський міст почав “сповзати”: окупанти пояснили ПП

У Росії заявили, що сповзання земляного укосу на автомобільних підходах до Кримського мосту сталося нібито в результаті погодних умов і перезволоження грунту.

Про це повідомляє прес-центр Служби автомобільних доріг Криму”, незаконно організованою окупантами на українському півострові. Уточнюється, що НП сталася з боку Керчі.

У відомстві також запевняють, що сталося, не впливає на безпеку руху за підходами.

“На даний момент будівельники усувають причини виникнення зсуву, проводять роботи по очищенню водопропускних труб. Роботи будуть виконані у найкоротші терміни”, — сказано в повідомленні.

Там додали, що рух по автомобільним підходам до Кримського мосту здійснюється в штатному режимі.

Волонтерський співтовариство InformNapalm, у розпорядженні якого виявилися секретні документи та фото, які напередодні пересилалися окупантами з Криму керівника Федерального агентства залізничного транспорту РФ, повідомляє, що сповзання грунту сталося через помилкових дій підрядної організації ТОВ “Стройгазмонтаж”.