У Росії завершили створення зброї “Судного дня”: що відомо

Президент Росії Володимир Путін повідомив про закінчення ключового етапу випробувань стратегічного незаселеного підводного апарата “Посейдон”, який називають зброєю “Судного дня”.

При цьому Путін погодився розпочати роботу зі створення наземної гіперзвукової ракети середньої дальності.

“Згоден з пропозиціями Міністерства оборони про початок робіт по “приземлення” “Калібрів” та відкриття нового напрямку — створення гіперзвукової ракети наземного базування середньої дальності”, — заявив російський президент.

Путін доручив Шойгу звітувати про впровадження нових систем озброєння та підготувати пропозиції щодо усунення можливої загрози з космосу.

“Я хочу подивитися, як іде робота по постановці на бойове чергування наших нових комплексів: “Кинджал” (гіперзвукової ракети на повітряній носії), “Пересвіт” (бойового лазерного зброї), він теж уже вступив до війська, “Авангарду”, кінцеві випробування якого ми закінчили, завершальні, і йде вже виробництво на підприємствах у серії. Я хочу подивитися, як йде робота по виробництву “Сармата”, і підготовка до його постановці на бойове чергування”, – сказав Путін.