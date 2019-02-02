У Франції поновилися протести “жовтих жилетах”

Протестувальники хочуть вшанувати постраждалих.



У Франції в суботу, 2 лютого, почалася нова хвиля антиурядових акцій “жовтих жилетах”, які хочуть утримати тиск на уряд президента Эммануэла Макрона.

Протестувальники збираються в Парижі вшанувати “жовтих жилетах”, які були поранені під час сутичок з правоохоронцями.

За повідомленням влади, під час акцій протесту з 17 листопада 2018 року близько 2000 осіб отримали поранення. Також відомо про 10 загиблих під час дорожніх інцидентів, які пов’язані з діями “жовтих жилетів”.