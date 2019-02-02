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Російські прикордонники затримали японський корабель

02.02.2019

Российские пограничники задержали японский корабльРиболовецьке судно затримали в Японському морі.

Російські прикордонники стверджують, що японське судно незаконно вылавливало рибу у виключній економічній зоні РФ.

Судно Нисина-мару-68 належить кооперативу, який займається крабовим промислом. Воно вийшло з порту в префектурі Тотторі для лову краба. На борту судна перебувають 10 осіб, у тому числі президент місцевої риболовецької фірми Хидеджи Кагамі.

Російські чиновники повідомляють, що судно в даний час знаходиться в порту Находка. Інформації про терміни звільнення екіпажу не надходило.

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