Російські прикордонники затримали японський корабель

Риболовецьке судно затримали в Японському морі.



Російські прикордонники стверджують, що японське судно незаконно вылавливало рибу у виключній економічній зоні РФ.

Судно Нисина-мару-68 належить кооперативу, який займається крабовим промислом. Воно вийшло з порту в префектурі Тотторі для лову краба. На борту судна перебувають 10 осіб, у тому числі президент місцевої риболовецької фірми Хидеджи Кагамі.

Російські чиновники повідомляють, що судно в даний час знаходиться в порту Находка. Інформації про терміни звільнення екіпажу не надходило.