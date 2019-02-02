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Генерал ВПС Венесуели оголосив про визнання Хуана Гуайдо керівником Венесуели

02.02.2019

Генерал ВВС Венесуэлы объявил о признании Хуана Гуайдо руководителем Венесуэлы

Дивізійний генерал і директор стратегічного планування військово-повітряних сил Венесуели Франсіско Естебан Янес Родрігес опублікував відеозвернення, в якому заявив про визнання Хуана Гуайдо керівником Венесуели.

У твіттері ВПС Венесуели і командувача ними з’явилися скріншоти відеозвернення Родрігеса з написом «зрадник».

Нагадаємо, 23 січня лідер опозиційного парламенту Венесуели, 35-річний Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов’язки президента країни. Влада США і ще більше 10 країн визнали Гуайдо легітимним главою держави.

Чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив в тому, що відбувається уряд США і оголосив про розрив дипломатичних відносин з Вашингтоном.

Мадуро 10 січня вдруге вступив на посаду президента Венесуели після того, як у травні 2018 року виграв вибори, які опозиція бойкотувала. Переобрання Мадуро не визнали Євросоюз, США та більшість країн Латинської Америки.

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