Генерал ВПС Венесуели оголосив про визнання Хуана Гуайдо керівником Венесуели

Дивізійний генерал і директор стратегічного планування військово-повітряних сил Венесуели Франсіско Естебан Янес Родрігес опублікував відеозвернення, в якому заявив про визнання Хуана Гуайдо керівником Венесуели.

— Sergio Contreras B:. (@SContrerasB) 2 лютого 2019 р.

У твіттері ВПС Венесуели і командувача ними з’явилися скріншоти відеозвернення Родрігеса з написом «зрадник».

— Comandante Gral de la Aviación Militar Bolivariana (@Cmdte_Aviacion) 2 лютого 2019 р.

Нагадаємо, 23 січня лідер опозиційного парламенту Венесуели, 35-річний Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов’язки президента країни. Влада США і ще більше 10 країн визнали Гуайдо легітимним главою держави.

Чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив в тому, що відбувається уряд США і оголосив про розрив дипломатичних відносин з Вашингтоном.

Мадуро 10 січня вдруге вступив на посаду президента Венесуели після того, як у травні 2018 року виграв вибори, які опозиція бойкотувала. Переобрання Мадуро не визнали Євросоюз, США та більшість країн Латинської Америки.