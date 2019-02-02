Повінь – зміна системи

Menu
Close

Протести “жовтих жилетах” у Франції: Поліція затримала близько 30 осіб

02.02.2019

Протесты "желтых жилетов" во Франции: Полиция задержала около 30 человек

У Франції поліція затримала 28 учасників руху “жовтих жилетах”, які вийшли 2 лютого на чергову антиурядову акцію протесту.

Зазначається, що 10 людей були затримані у Парижі, ще 18 – у Валенсі. Примітно, що в останніх виявили та вилучили зброю та заборонені предмети.

Нагадаємо, що сьогодні у Франції стартувала 12-я хвиля протестів “жовтих желетів”. На цьому тижні демонстранти у французькій столиці планують вшанувати “жовтих жилетах”, поранених під час зіткнень з поліцією.

“Жовті жилети” проводять акції протесту по суботах, починаючи з листопада 2018 року. Спочатку вони протестували проти зростання цін і податків, а згодом акція перетворилася у вираз невдоволення політикою уряду, який не прагне, на їхню думку, вирішувати матеріальні проблеми пересічних громадян.

Читайте також:   У США в спорткомплексі сталася стрілянина, є поранені
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *