Протести “жовтих жилетах” у Франції: Поліція затримала близько 30 осіб

У Франції поліція затримала 28 учасників руху “жовтих жилетах”, які вийшли 2 лютого на чергову антиурядову акцію протесту.

Зазначається, що 10 людей були затримані у Парижі, ще 18 – у Валенсі. Примітно, що в останніх виявили та вилучили зброю та заборонені предмети.

Нагадаємо, що сьогодні у Франції стартувала 12-я хвиля протестів “жовтих желетів”. На цьому тижні демонстранти у французькій столиці планують вшанувати “жовтих жилетах”, поранених під час зіткнень з поліцією.

“Жовті жилети” проводять акції протесту по суботах, починаючи з листопада 2018 року. Спочатку вони протестували проти зростання цін і податків, а згодом акція перетворилася у вираз невдоволення політикою уряду, який не прагне, на їхню думку, вирішувати матеріальні проблеми пересічних громадян.