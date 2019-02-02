Стало відомо, коли принц Гаррі і Меган Маркл з’їдуть від королеви

Новий будинок парі подарувала Єлизавета II



Про те, що герцоги Сассекские Меган Маркл і принц Гаррі переїжджають, стало відомо наприкінці минулого року. Тоді особистий коментатор королівської сім’ї Емілі Ендрюс повідомила, що подружжя переїдуть з Кенсінгтонського палацу під Фрогмор-хаус, що у Віндзорі. Цей особняк з красивими садами їм подарувала королева Єлизавета II.

Ремонтні роботи під Фрогмор-хаусі, за якими пильно стежила Меган, підходять до кінця. Тому переїзд герцогів Сассекских відбудеться вже в березні 2019 року.

За словами інсайдерів, причина, по якій Меган Маркл і принц Гаррі хочуть змінити місце проживання, проста – вони мріють про більше самоті і просторі для своєї сім’ї. Герцоги Сассекские планують облаштуватися на новому місці до народження дитини. Нагадаємо, що подружжя очікують появи первістка вже в квітні.