На Кіпрі затримали екс-мера Тули

Запит надійшов від Росії.

На Кіпрі затримано колишній мер Тули Аліса Толкачова, яка перебувала в міжнародному розшуку за запитом Росії. Прес-аташе посольства РФ на Кіпрі заявила, що судового засідання про екстрадицію Tolkacheva ще не було.

РосСМИ з посиланням на саму затриману повідомляють, що суд відмовив правоохоронним органам Росії», так як на території Євросоюзу за інкриміноване їй діяння «немає кримінального переслідування».

Колишній мер Тули перебуває на Кіпрі в міграційному центрі. Затримана вона була під час спроби поміняти паспорт.