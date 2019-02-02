У Тернопільській області сільський голова затриманий на хабарі

У Тернопольсткой області сільського голову затримали на хабарі у розмірі 3500 доларів США.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Тернопільської області.

“У Тернопільській області сільський голова вимагав від громадянина 3500 доларів США за сприяння у вирішенні питання про надання в оренду земельної ділянки в розмірі 10 га на території одного із сіл Бережанського району для ведення підприємницької діяльності. Зловмисника затримано “на гарячому” під час одержання неправомірної вигоди”, – йдеться в повідомленні.

Триває розслідування за ч. 3 ст. 368 КК України – одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, з використанням наданої йому влади, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище.