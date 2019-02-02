Військові почали відвертатися від Мадуро

Генерал ВПС Венесуели Франсіско Естебан Янес Родрігес підтримав лідера опозиції Хуана Гуайдо, що оголосив себе тимчасовим президентом країни, повідомляє ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ.

Генерал заявив, що «з гордістю патріота і демократа» визнає Гуайдо виконуючим обов’язки президента і готовий виконувати його накази.

Також Янес Родрігес назвав чинного президента країни Ніколаса Мадуродиктатором і повідомив, що 90 відсотків особового складу збройних сил його не підтримують. Генерал закликав товаришів по зброї «не повертатися спиною до народу Венесуели».

Раніше 2 лютого постпред Венесуели в ООН Самуель Монкада заявив, що влада США збираються колонізувати Венесуели шляхом державного перевороту, за яким послідує встановлення маріонеткового уряду.

Як зазначив Монкада, готується президентом США Дональдом Трампомреколонизация «є правильною характеристикою того, що поступово стає планом військового вторгнення США проти Венесуели». «Це подія, яка ніколи не бачили у нашій історії», — заявив він.

23 січня лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов’язки президента Венесуели. Його відразу визнали США, а пізніше — Канада, більшість латиноамериканських країн, Ізраїль, Австралія. Росія, Іран, Туреччина та Білорусія підтримали Мадуро.