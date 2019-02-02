Удар петербурзької вчительки викликав у першокласниці струс мозку

Чергове ЧП з рукоприкладством вчителя стався в російській школі. На цей раз ученицю першого класу корекційної школи №13 в Санкт-Петербурзі вдарила вчителька початкових класів. Та так, що дівчинку довелося везти до лікаря.

Про подію, як повідомляє портал “Фонтанка”, стало відомо вдень 1 лютого. Дівчинка розповіла, що її вдарила вчитель продовженого дня. Оскільки дитині стало погано, першокласницю відвели в поліклініку. За даними телеканалу “78”, медики діагностували у неї закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій м’яких тканин лобної області. У стаціонар дитини вирішили не відправляти, і відпустили додому на амбулаторне лікування.

Поки в школі не дали петербурзьким журналістам офіційний коментар про те, що сталося між ученицею і 59-річним вчителем. Поліція проводить за цим фактом перевірку.

Нагадаємо, що в середині січня у школі №93 міста Тольятті Самарської області вчителька біології, яка також займає посаду завуча, вдарила по обличчю на уроці дівчинку.