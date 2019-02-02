Росія даремно воювала в Сирії — США повертають туди ИГИЛ

«Ісламська держава” для США як пустотливе дитя — однією рукою їх шльопають по попці, а другий гладять по голівці. Своє адже, рідне, самими американцями і породжене в Іраку, як інструмент для досягнення власних цілей у регіоні за рахунок розпалювання насильства на релігійному ґрунті. Така стратегія «креативного руйнування» для Близького Сходу, в якій всі засоби хороші. І люди в тому числі, як наприклад лідер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдаді, який після 2001 року містився на американській військовій базі, був випущений в 2005-му фігурував у звітах розвідки США як призначенець Аль-Каїди, в 2011-му за його голову Держдеп пообіцяв 10 мільйонів доларів. Кажуть, що ще живий.

Загалом, якщо в США стверджують що-то з приводу ІГ, то робиться це не голослівно, а зі знанням справи, та ще й справи самими ж спланованого. Так що посилання на підготовлений Пентагоном доповідь (за даними телеканалу NBC), в якому «не виключається» захоплення ІГ територій в Сирії менш ніж за рік, небезпідставна. І то щоквартальний документ про хід операції «Непохитна рішучість» був складений офісом генерального інспектора Міноборони США в потрібний час, то військова розвідка провела «вкидання інформації», але повідомлення про те, що бойовики ІГ прагнуть відновити «халіфат у фізичному вигляді», довелося вчасно.

Грамотно розставлені і акценти, мовляв, влада Сирії не стануть вступати у відкрите протистояння з джихадистами, у разі якщо бойовики не будуть загрожувати урядової інфраструктури. Пустять «пожити» тих, проти кого США і їх союзники з 2014 року проводять військову операцію в Іраку і Сирії (Дамаск не давав на це дозвіл). Значить, всі праці нанівець і оголошену було в минулому грудні президентом Трампом «перемогу над ІГ» треба довести до кінця. Хто б сумнівався, що США не підуть з Сирії! Ось вже і Трамп, наказав своїм солдатом повертатися додому, призупинив цей «дембель» на чотири місяці, при «знову розкритих обставин» взагалі може кардинально змінити рішення про виведення військ.

Власне не про це, а про «Ісламському державі», про перемогу над яким заявили і російський президент Путін, і американський Трамп. Куди поділося «повалене» ІГ, в склад якого входило як мінімум 8 мільйонів осіб, з яких лише Сирії було за різними оцінками від 80 до 200 тисяч активних багнетів». Колон з полоненими і сдавшимися особливо не спостерігалося, гори трупів в десятки тисяч бойовиків ніхто не продемонстрував, навіть не дивлячись на успішні «точкові» удари російських ВКС і демонстративно помилкові бомбардування авіації США. Тим не менш, велика частина території у ІГ відвойована і їх присутність в Сирії вже ніби як і не розглядається зовсім. Розчинилися? Затаїлися? Пішли на «зимові квартири»? Не знищені — точно.

Зараз ІГ в Сирії не являє собою цілісної картини по територіальному знаходженню, ні щодо активності участі в «боротьбі за Халіфат» — пазл розсипався. Але ніхто не говорить, що його не можна зібрати знову, так що тут затвердження американців про їх ймовірне повернення відповідає дійсності. Бойовики пішли з Сирії, але має намір повернутися. Вони зберегли чисельність, зброю і, що важливо, ідеологію ісламізму, якої мають намір дотримуватися і надалі.

— Як будь-яке націоналістичне руху, а «Ісламська держава» можна розглядати саме таким, перемогти практично неможливо і з цим стикалися багато держави, — вважає політолог та історик Олександр Зімовські. ІГ для Вашингтона інструмент досягнення своїх цілей в Сирії. Не вийшло з першого разу — неодмінно спробують ще. Тому можна не сумніватися, що ймовірність повернення ісламістів велика саме за їх підтримки третіми країнами і США в першу чергу.

Прихильники ІГ зараз «емігрували» з країн Азії, Африки, Близького Сходу та Європи. «Корінні жителі» перебазувалися куди ближче — Саудівську Аравію, Йорданію, Туніс, Афганістан і Пакистан. «Приїжджі» повернулися в країни звідки був основний приплив «добровольців» — у Францію, Німеччину і Росію…. З приблизно 25 тисяч вихідців з колишніх радянських середньоазіатських республік, близько півтора тисяч мають паспорта РФ. При необхідності «російський легіон» може поставити в Сирії набагато більша кількість людей. Якщо судити тільки по виявленим у нас «сплячим осередкам» ІГ і регулярних повідомлень ФСБ про затриманих вербовщиках і «фінансистів» «Ісламської держави» рахунок може йти не на одну тисячу джихадистів.

За даними військової розвідки США зараз існує як мінімум вісім великих філій ІГ по всьому світу, з яких координується діяльність бойовиків в Іраку і Сирії. Навіть при значній втраті керівництва і територій вони здатні об’єднатися в одне ціле і представляти серйозну загрозу. Але це лише констатація факту.

Самі США для збереження ІГ докладають чималих зусиль. Як інакше можна розглядати недавнє повідомлення заступника міністра внутрішніх справ Росії Ігоря Зубова про те, що невідомі вертольоти перекидають бойовиків цієї терористичної організації з Пакистану на кордон Таджикистану. Раніше російський посол в Афганістані Олександр Мантыцкий доводив аналогічну інформацію про те, що США перекидають бойовиків з Сирії та Іраку до Афганістану на вертольотах без розпізнавальних знаків. У жовтні 2018 року таджицький портал «Ахбор» повідомив про переміщення в Афганістан «військового міністра» ІГ Гулмурода Халимова разом з шістьма тисячами бойовиків. Передбачувана мета — проникнення на територію Таджикистану.

Це до питання про те, куди подівся ІГ з Сирії. Потренуються поки на Таджикистані. Якщо зуміє подолати опір країн ОДКБ (у який входить і Росія).

Про ймовірність спроб проникнення терористів на територію цієї країни повідомлялося та на сайті антитерористичного центру американської військової академії Вест-Пойнт. Експерт цього центру Деймон Мейл висловився про те, що «втрата ІГ територій в Іраку і Сирії може призвести до переміщення значного числа громадян Таджикистану, які воюють там, на батьківщину». Він констатує, що за останні два десятиліття таджицькі джихадисти підвищили свій статус серед глобальних терористичних груп, що робить більш імовірним допомогу їм з боку великих терористичних організацій і відновлення уваги джихадистів до Цетральної Азії”.

Неприємна перспектива для Росії — Таджикистан не тільки союзник і партнер, це і південний щит, що прикриває стратегічний напрямок. І тут ось ще нюанс — в Таджикистані готуються до президентських виборів (2020 рік), де для Москви вигідно, щоб на черговий термін залишився президент Емомалі Рахмон. Готуються до них і в США, де розглядають в якості нового лідера Таджикистану «свого» Мухиддина Кабірі, на якого можна зробити ставку в разі напруженої ситуації в республіці. Хаос і хвилювання як раз і здатний спровокувати бойовики ІГ, яких Вашингтон готовий застосувати у своїй стратегії «принуждающей мощі».

Повернуться, треба думати, бойовики ІГ і в Сирію. Якщо США побоюються цього — значить, так і станеться. Ось вже і Ізраїль визнається підтримки ИГИЛ…