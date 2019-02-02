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Міноборони РФ опублікувало знімок заводу в США, де нібито «готуються до виробництва» заборонених ракет

02.02.2019

Минобороны РФ опубликовало снимок завода в США, где якобы «готовятся к производству» запрещенных ракет

Міноборони Росії опублікувало супутниковий знімок підприємства в Арізоні, де, за твердженням відомства, в 2017 році «стартувала програма розширення і модернізації виробничих потужностей» для створення ракет середньої і меншої дальності, заборонених американо-російським договором.

«Практично одночасно <…> американський конгрес у листопаді 2017 року виділив Пентагону перший транш в 58 мільйонів доларів, прямо вказуючи «на розробку наземної ракети середньої дальності», — підкреслили в Міноборони РФ.

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