У Франції знову почалися протести

Розгнівані молоді люди збираються в Парижі.

Сьогодні, 2 лютого поточного року, у Франції почалися чергові мітинги “жовтих жилетах” проти лідера уряду. Зокрема, протестувальники акції хочуть утримати тиск на президента Эммануэла Макрона.

Як зазначається, розгнівані молоді люди збираються в Парижі вшанувати “жовтих жилетах”, які були поранені під час сутичок з правоохоронцями.

За попередньою інформацією, під час акцій протесту з 17 листопада 2018 року близько 2000 осіб отримали поранення. Також відомо про 10 загиблих під час дорожніх інцидентів, які пов’язані з діями “жовтих жилетів”.