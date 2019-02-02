Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Франції знову почалися протести

02.02.2019

Во Франции снова начались протестыРозгнівані молоді люди збираються в Парижі.

Сьогодні, 2 лютого поточного року, у Франції почалися чергові мітинги “жовтих жилетах” проти лідера уряду. Зокрема, протестувальники акції хочуть утримати тиск на президента Эммануэла Макрона.

Як зазначається, розгнівані молоді люди збираються в Парижі вшанувати “жовтих жилетах”, які були поранені під час сутичок з правоохоронцями.

За попередньою інформацією, під час акцій протесту з 17 листопада 2018 року близько 2000 осіб отримали поранення. Також відомо про 10 загиблих під час дорожніх інцидентів, які пов’язані з діями “жовтих жилетів”.

Читайте також:   Король Філіп і прем'єр Бельгії проводять нараду після стрілянини в Льєжі
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *