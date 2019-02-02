У Парижі поліція застосувала спецзасоби проти жовтих жилетах

У Франції 2 лютого учасники руху “жовті жилети” знову вийшли на вулиці для проведення щотижневих акцій протесту проти уряду.

У французькій столиці в акції приймають участь тисячі людей, які проводять марш з метою заборонити поліції застосовувати найбільш травмонебезпечні засоби для розгону демонстрантів. Крім того, акції “жовтих жилетах” проходять в Марселі, Валансе, Бордо, Тулузі. По фотознімках видно, що в них беруть участь тисячі чоловік, проте офіційних даних щодо чисельності демонстрантів поки не надходило.

Агресивні учасники мітингу підійшли до поліцейського кордону і почала провокувати поліцейських. У правоохоронців полетіло каміння і димові шашки. Також маніфестанти зробили спробу заблокувати дорогу. Після чого правоохоронці кілька разів дали залп з водометів по натовпу.