Прорвавшая дамба вбила більше 100 чоловік: у мережу потрапило відео катастрофи

У мережі з’явилося відео моменту прориву дамби в Бразилії, яке відбулося 25 січня в районі Брумадинью, штат Мінас-Жерайс.

Відзначається, що поки що встановлені особи 71 загиблого. В результаті катастрофи більше 24 тисяч чоловік були евакуйовані з небезпечної зони.

Також з’явився ролик інциденту, записаний камерою спостереження на крані, який перебував на руднику. На кадрах відео видно, як розтікаються потоки бруду, а робітники на машинах і навантажувачах намагаються покинути зону лиха.

Обвалення сталося на греблі гірничодобувної компанії Vale. У 2015 році аналогічний інцидент стався в іншій частині того ж штату, між Ору-Прету Маріана. Гребля також належала Vale, тоді при НП загинуло 19 осіб.