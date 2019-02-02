Повінь – зміна системи

Menu
Close

Високопоставлений генерал визнав Гуайдо президентом Венесуели

02.02.2019

Високопоставлений генерал признал Гуайдо президентом ВенесуэлыЯнес засудив диктаторське керівництво чинного глави держави Ніколаса Мадуро.

Генерал Військово-повітряних сил Венесуели Франсіско Янес заявив, що визнає лідера опозиції Хуана Гуайдо президентом країни.

Як повідомляється, у своєму відеозверненні Янес засудив диктаторське керівництво чинного глави держави Ніколаса Мадуро, який зберігає владу за підтримки з боку збройних сил.

Як зазначається, таке заява Янес зробив на тлі запланованих на суботу мітингів прихильників лідера опозиція Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом, і прихильників Мадуро. Мітинг проти політики Мадуро повинен відбутися перед представництвом Євросоюзу в столиці Венесуели Каракасі.

Читайте також:   Qatar Airways понесе великі збитки із-за кризи навколо Катару
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *